Доставка цветов в Москве и области от ROZA4U.RU – привезем букеты быстро и недорого

Цветы простоят от 5 дней или заменим букет! Доставка за 60 минут
Связаться с нами
SVG Image

МЕНЮ
 
 
 

Букеты с розами

Быстрая доставка цветов в Москве и области!

Смотреть все букеты с розами
 

Пионовидные розы

Доставка роз в букетах и поштучно

СМОТРЕТЬ все Пионовидные розы
 

Букеты с пионами

СМОТРЕТЬ ЕЩЕ Букеты с пионами
 

Тюльпаны

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Летние букеты

Смотреть все
 

Авторские букеты и композиции

Экспресс-доставка цветов в Москве и Подмосковье

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Клубника в шоколаде

Смотреть все
 

Корпоративные букеты

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Кустовые розы

Смотреть все
 

Букеты с хризантемами

Все букеты
 

Букеты с гортензией

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Букеты гвоздик

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Альстромерии

Смотреть все
 

Букеты роз до 51 шт.

СМОТРЕТЬ ВСЕ Букеты 51 розы
 

Французские розы

Смотреть все
 

Цветы с бесплатной доставкой

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Букет невесты

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Букеты из гипсофилы

Смотреть все
 

101 роза по самым низким ценам в Москве

Быстрая доставка букетов по Москве и области!

Смотреть всю 101 розу
 

Горшечные растения

Смотреть все
 

Композиции с растениями

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Цветы в коробке на любой вкус

Смотреть все цветы в коробке
 

Хиты продаж

Доставка цветов в Москве и области недорого!

Смотреть все букеты
 

Букеты роз до 25 шт.

СМОТРЕТЬ ВСЕ Букеты роз до 25шт.
 

Cобрать букет цветов по своему вкусу

Смотреть все цветы в розницу
 

Новая коллекция

Смотреть все новые
 

Сухоцветы

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Букеты с конфетами и игрушками

Смотреть все
 

Корпоративные букеты

СМОТРЕТЬ ВСЕ
 

Удобные в корзинке с ручками

Смотреть все букеты
 

Букеты с гладиолусами

Букет розовых гладиолусов Пред заказ
Предзаказ
Букет розовых гладиолусов
1900
9 розовых гладиолусов Пред заказ
Предзаказ
9 розовых гладиолусов
3280
5 темно-фиолетовых гладиолусов Пред заказ
Предзаказ
5 темно-фиолетовых гладиолусов
1990
15 малиновых гладиолусов Пред заказ
Предзаказ
15 малиновых гладиолусов
5180 4590
Смотреть все букеты
 

Букеты с ранункулюсами

Смотреть все

Искренний сервис для Вас!

Надежная доставка за 2 часа

Надежная доставка за 2 часа

Модно упакуем!

Модно упакуем!

Поздравим за Вас анонимно!

Поздравим за Вас анонимно

Розничные пункты самовывоза

Розничные пункты самовывоза




Дополнительные выгоды

Цветы и букеты по низким ценам

Цветы и букеты по низким ценам

Цветы от прямого импортера

Цветы от прямого импортера

Фото цветов перед доставкой

Фото цветов перед доставкой

Бесплатная записка к букету

Бесплатная записка к букету

 

Цветы на свидание
Бизнес букеты
Букеты с конфетами
Яркие букеты

 


Быстрая доставка цветов от 1 часа

Быстрая доставка цветов от 1 часа

Возможна анонимная доставка

Возможна анонимная доставка букета

Розничные пункты самовывоза

Розничные пункты самовывоза


Отзывы


Смотреть все отзывы

  • Доставка цветов в Москве и области от ROZA4U.RU – привезем букеты быстро и недорого

    САМЫЕ СВЕЖИЕ И НЕДОРОГИЕ РОЗЫ В МОСКВЕ!! МНОГО СКИДОК И ПОДАРКОВ! У нас всегда в продаже ароматные свежие цветы всех сортов, которые украсят Ваше торжество и создадут праздничную атмосферу! В нашем интернет-магазине Вы найдете изысканные композиции и разнообразные букеты на любой вкус. Вот уже много лет мы создаем цветочные подарки, идеально подходящие для дней рождения, юбилеев, свадеб, помолвок, венчаний, годовщин и других личных торжеств. 

    • ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОСТАВКУ 07:00-23:00
    • ДОСТАВКА БУКЕТОВ КРУГЛОСУТОЧНО 24\7

    Доставка цеветов в Москве - заказ букетов по низкой цене
    К Вашим услугам ежедневно внимательные менеджеры, которые помогут выбрать букет, подходящий именно Вам, ответят на все вопросы и оформят заказ с учетом всех дополнительных пожеланий. Ваш букет будет собран из самых свежих цветов, оформлен одним из наших профессиональных флористов и доставлен вежливым и пунктуальным курьером в указанное Вами время и место, с учетом всех Ваших дополнительных указаний, будь то анонимная доставка или особое пожелание к вручению букета. 

    Дарите любимым подарки и яркие эмоции вместе с Roza4u.ru!

    Цветы — лучший способ выразить любовь, благодарность или просто порадовать близкого человека. Онлайн-магазин Roza4u.ru предлагает быструю и надежную доставку букетов по Москве и Московской области. Мы гарантируем свежесть каждого цветка и создаем из них настоящие произведения флористического искусства.  

    Большой выбор букетов с доставкой на любой случай  

    В нашем каталоге вы найдете классические розы, нежные лилии, элегантные тюльпаны и авторские композиции от профессиональных флористов. Мы поможем подобрать идеальный букет для дня рождения, юбилея, свадьбы или просто без повода. 

    Заказ букетов по Москве и в городах Московской области - привозим круглосуточно!!

    Мы доставляем цветы в день заказа или в любой удобный вам день. Наши курьеры аккуратно привезут букет по указанному адресу, сохраняя его свежесть и красоту. Доставка возможна даже в ночное время!  

    Свежесть, цены и индивидуальный подход!

    Каждый заказ тщательно собирается из свежих цветов. Мы учитываем все пожелания клиента: от выбора упаковки до персонального послания в открытке. Наши флористы заботятся о том, чтобы ваш подарок оставил самые теплые впечатления.  

    Заказывайте цветы на ROZA4U – радуйте близких красотой и нежностью! 


    Выбери букет роз


    Срочная доставка цветов по Москве и области - низкие цены на букеты

    В интернет-магазине Roza4u мы предлагаем свежие цветы поштучно и красивые букеты самого высокого качества, которые никого не оставляют равнодушными. Дарите цветы без повода, празднуйте особые события в Вашей жизни с нашими роскошными розами, ароматными лилиями, восхитительными пионами, классическими хризантемами, весенними тюльпанами, яркими герберами или нежными ромашками.

    Ассортимент нашего интернет-магазина постоянно пополняется, но если Вы не нашли желаемые цветы на нашем сайте, позвоните или напишите нам, мы с удовольствием выполним Ваш особенный заказ. ROZA4U гарантирует оперативную доставку букета по всей территории Москвы и Московской области!

    Мы знаем, как непросто порой признаться в своих чувствах, сказать любимой, что она особенная, неповторимая и прекрасная. Выразите свое восхищение цветами, они все скажут за Вас. Поставьте к порогу любимого человека роскошную корзину роз, отправьте послание в виде изысканной шляпной коробки с пионами или закажите невероятные длинные розы-гиганты, добавьте записку с приятными словами и ее сердце будет покорено навсегда.

    Ежедневно, без выходных, команда Roza4u помогает делать Ваших любимых и близких людей немного счастливее. Мы рады разделить с Вами такие потрясающие события, как рождение ребенка, предложение руки и сердца, первое свидание. Не забудьте заказать и отправить букет свежих цветов родителям с любовью, педагогу, репетитору, врачу или воспитателю с благодарностью, коллеге, руководителю с уважением.


    Выбрать букет

     

    Срочная доставка цветов

    Закажите цветы и букеты с доставкой от ROZA4U, и будьте уверены, что ваш получатель будет счастлив. Мы гарантируем безупречное качество цветов и сервиса, при любом вашем заказе, будь то букет прекрасных роз, ярких тюльпанов, впечатляющих лилий или прекрасных гербер. Мы доставляем цветы и букеты по Москве и всей Московской области.

    Когда вы вспомнили, что вам срочно нужен букет, вы можете сделать заказ в тот же день. Закажите за два часа до нужного времени, и мы гарантированно его выполним. Для срочных событий возможна доставка всего за один час.

    Мы делаем оформление заказа максимально дегким для вас, лишь укажите свой  точный адрес и желаемое время.

    А так же, мы создали "заказ в один клик" для вашего удобства, в котором требуется оставить только номер своего телефона. Вы можете заказать онлайн цветы в интернет магазине ROZA4U и вручить их своему получателю сегодня!

    доставка цветов

    Купить Цветы

    Низкие цены на великолепные композиции


    Мы предлагаем цветы и букеты по доступным ценам для доставки или самовывоза из различных пунктов нашей сети цветочных магазинов в Москве и Подмосковье.

    От недорогих поштучных цветов (в розницу) до дорогих композиций, мы предлагаем необычные цветы и букеты с доставкой, которые вы можете себе позволить. У нас эксклюзивно низкие цены на цветочные композиции, тем не менее, мы никогда не жертвуем качеством ради цены. Ассортимент нашего интернет магазина ROZA4U.RU предлагает убедительные варианты для наших любимых заказчиков в любом регионе Москве или населенном пункте  Подмосковья.